Сети супермаркетов предпочитают платить своим работникам «минималку»

Офис крупных налогоплательщиков назвал ритейлеров из числа обслуживаемых им клиентов, которые выплачивают минимальную или близкую к этой сумме заработную плату наибольшему количеству сотрудников при среднем уровне зарплат по отрасли 9,5 тыс. грн.

Как сообщает Офис по итогам кампании проверок бизнеса, антирейтинг возглавляют ООО «ЭКО» (супермаркеты «ЭКО»), которое выплачивает 4,9 тыс. сотрудникам зарплату в 3,6 тыс. грн, и ООО «Омега» (супермаркеты «Варус») — по 4,1 тыс. грн в месяц такому же числу сотрудников.

В то же время 2,1 тыс. сотрудников ДП «Ритейл центр» (супермаркеты «Фуршет») получают зарплату в 3,7 тыс. грн, 700 тыс. работников ООО «Фудком» («Велика кишеня») — 4,4 тыс. грн, 1,7 тыс. сотрудников «Таврия плюс» («Таврия В, космос») — 4,1 тыс. грн.