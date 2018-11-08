Иран придумал, как обходить американские санкции

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в ходе выступления перед журналистами заявил о том, что танкеры Исламской республики отключают транспондеры, позволяющие выяснить их местонахождения через спутник. По его словам, так поступили уже около десяти судов.
Хук указал, что транспондеры позволяют командам судов видеть другие корабли, избегать столкновений и контактировать с диспетчерами в портах.
Спецпредставитель США напомнил, что к такой же тактике Иран прибегал в 2012 году, когда транспондеры были отключены на большинстве танкеров в нарушение международных правила судоходства. По его словам, авария с танкером, на котором находится большое количество нефти, может привести не только к гибели людей, но и к экологической катастрофе.
Хук призвал страны, которые намерены и дальше принимать у себя танкеры с иранской нефтью, пересмотреть свое решение.
О том, что иранские суда стали исчезать из глобальных систем спутникового слежения, еще до введения санкций сообщало агентство Bloomberg. По одной из версий это было сделано по прямому распоряжению из Тегерана. Невозможность отследить танкеры затрудняет понимание того, сколько нефти продает Иран и с кем конкретно торгует.
Тактику с отключением транспондеров в 2011 году использовали и некоторые другие страны, которые не желали признавать, что покупают нефть у ливийского лидера Муаммара Каддафи. В результате им удавалось получать нефть и при этом не подвергнуться критике со стороны США.
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