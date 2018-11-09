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В РФ рассказали, чем Сенцов занимается в колонии

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В РФ рассказали, чем Сенцов занимается в колонии

Осужденный за якобы подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов из колонии занимается постановкой написанной им пьесы «Номера», заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, передает ТАСС.

«Олег Сенцов сейчас дистанционно руководит постановкой своей пьесы „Номера“, премьера должна пройти в декабре в Киеве», — заявил агентству Максименко, отметив, что в пьесе-антиутопии «сатирически отражены отношения между людьми».

Замглавы ФСИН также сказал, что Сенцов готовит сборник рассказов о своем детстве, который планируют опубликовать на пяти языках. По словам Максименко, первый экземпляр книги со своим автографом режиссер планирует подарить руководству колонии, в которой отбывает наказание.

Максименко добавил, что, находясь в заключении, Сенцов учит английский язык и перечитывает «Войну и мир».

Напомним, что в 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. Наказание он отбывает в исправительной колонии на Ямале. Своей вины режиссер не признает.

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С мая по октябрь он 145 дней держал голодовку, требуя освободить всех находящихся в России украинских политзаключенных. Прекращение голодовки он объяснил тем, что в «рамках реанимационных мероприятий» его могут начать кормить принудительно. «145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута», — говорилось в заявлении Сенцова.

Олег Сенцов, ФСИН
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