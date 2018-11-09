На грани банкротства: «А-Банк» занялся смс-терроризмом своих клиентов

Клиенты «А-Банка» начали получать смс-сообщения с уведомлением о пересмотре их кредитных договоров в одностороннем порядке. Финучреждение требует срочного погашения займов и угрожает коллекторами. Соответствующее смс от банка в общедоступном паблике Facebook опубликовал один из его клиентов, пишет Апостроф.
В уведомлении от «А-Банка» сказано следующее:
«Уважаемый клиент! «А-Банк» в очередной раз информирует Вас о необходимости досрочного погашения Вашего кредитного обязательства, в связи с пересмотром условий кредитного договора в одностороннем порядке, что предусмотрено предыдущим договором, добровольно Вами подписанным.
В случае, если погашения кредита не произойдет до 01.12.2018 года, Ваш долг будет передан коллекторскому агентству. С уважением, «А-Банк».
Клиенты банка шокированы и не знают, как защитить свои интересы.
В комментариях к смс-угрозам, пользователи Facebook отметают, что для «А-Банк» такое поведение с заемщиками – норма.
«У меня уже 5 лет, как закрыт кредит, есть соответствующая справка. Но я и по сей день продолжаю получать «письма счастья» о том, что якобы им что-то должна», - написала Светлана Каьанова-Чабан.
Некоторые из пользователей Facebook считают, что «А-Банк» готовиться к банкротству, поскольку аналогичные смс в свое время рассылал «Укрсоцбанк» перед тем, как его продали.
«Возможно, банк банкротится и будет перепродаваться? Похожие сообщения приходили перед продажей «Укрсоцбанка». Но кредиты тогда «перебросили» на Альфа-Банк», - сообщила Наталия Макар.
Издание напоминает, что согласно рейтингу стабильности банков НБУ, за последние полгода «А-Банк» существенно утратил свои позиции и скатился буквально «на дно». Ему более не доверят страховые компании. Также банк расценивают как рискованный для кредитования юридических и физических лиц.
В СМИ со ссылкой на источники в ФГУ уже появилась информация о подготовке актива к банкротству.
Отметим, что «А-Банк» принадлежит братьям Игорю и Григорию Суркисам.
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