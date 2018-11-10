Названы пять претендентов на звание лучшего фильма Европы 2018 года

Пять картин номинированы на получение премии Европейской киноакадемии (European Film Awards) в категории лучшего фильма 2018 года, сообщили организаторы мероприятия.
«На границе миров» (производство Швеция и Дания, режиссер Али Аббаси), «Холодная война» (режиссер Павел Павликовский, производство Польша, Франция, Великобритания), «Догмэн» (режиссер Маттео Гарроне, производство Италия, Франция), «Девочка» (режиссер Лукас Донт, производство Бельгия, Нидерланды), «Счастливый Лазарь» (режиссер Аличе Рорвахер, производство Италия, Франция, Германия, Швейцария), сообщается в пресс-релизе European Film Awards.
В «длинный список» Европейской киноакадемии входили 49 фильмов из 35 стран.
Претендентами на звание лучшего европейского режиссера стали Али Аббаси, Маттео Гарроне, Самуэль Маоз (за фильм «Фокстрот»), Павел Павликовский, Аличе Рорвахер.
Кроме того, жюри объявило номинантов в категориях лучший документальный фильм, лучшая европейская актриса, лучший европейский актер, лучший европейский сценарист.
Победителя должно выбрать жюри, в которое входят 3500 членов Европейской киноакадемии.
Церемония награждения пройдет 15 декабря в Севилье.
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