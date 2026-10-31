Вітовецький: ДСНС точно не має повноважень щодо перевірки безпечних просторів

Наразі в Україні не визначено органу, який контролював би, чи дотримуються суб’єкти господарювання вимог щодо укриттів.

Про це директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовецький розповів на брифінгу в Укрінформі.

"На сьогодні не визначено органу - державного або іншого - який буде здійснювати нагляд, контроль, обстеження чи інші заходи відносно захищених просторів", - сказав він.

Вітовецький вказав, що в законодавстві раніше було унормовано порядок обстеження Фонду захисних споруд цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення, первинні мобільні об'єкти тощо).

"Вони обліковуються і планово за рік перевіряються всі. Безпечний простір на сьогодні не є об'єктом фонду захисних споруд цивільного захисту. І ДСНС точно не має повноважень щодо перевірки безпечних просторів”, - зауважив посадовець.

Він нагадав про мораторій на проведення заходів державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності.

"Він поширюється і на ДСНС. Тому на сьогодні ДСНС проводить обстеження виключно наявного фонду захисних споруд цивільного захисту. Саме з цієї причини я не можу зараз назвати навіть орієнтовну цифру кількості суб'єктів господарювання, наприклад, які не мають на сьогодні укриттів, безпечних просторів", - розповів Вітовецький.

Відповідаючи на запитання, чи можуть під час жовтого рівня тривоги працювати магазини та заклади харчування в торговому центрі, якщо вони розташовані поза межами безпечного простору, представник ДСНС пояснив: якщо підприємство не має укриття або захисної споруди цивільного захисту, а в радіусі доступності немає можливості знайти чи облаштувати таку споруду, на території підприємства створюють і розраховують безпечний простір.

За наявності безпечного простору суб'єкт господарювання може працювати під час жовтого рівня небезпеки, додав директор департаменту.