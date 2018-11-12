Глава НАТО прокомментировал инициативу о создании европейской армии

НАТО не видит необходимости в создании Евросоюзом дублирующих командных структур, оборону Европы невозможно представить, в частности, без США, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Я приветствую усилия Европы в сфере обороны, потому что они усиливают их возможности и преодолевают раздробленность в военно-промышленном комплексе. Мы должны приветствовать укрепление европейской опоры в рамках НАТО. Но мы не должны приветствовать, если ЕС начнет создавать дублирующие структуры, например, командные структуры. Реальность такова, что нам нужна одна сильная командная структура», — заявил он, выступая на конференции в Берлине, трансляцию с которой вела пресс-служба НАТО.
«Продвигаясь вперед в области обороны в Европе, мы должны делать это для укрепления трансатлантических отношений. Потому что союзники, не являющиеся членами ЕС, играют центральную роль в европейской безопасности», — сказал Столтенберг.
По его мнению, невозможно представить себе оборону Европы без таких стран, как Турция на юге, Норвегии на севере, а также без Канады, США и Великобритании — на Западе. «Поэтому европейское единство никогда не сможет заменить трансатлантическое единство», — заключил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию», в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.
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