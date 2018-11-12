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Сербская церковь выступила против решений Константинополя по Украине

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Сербская церковь выступила против решений Константинополя по Украине

Архиерейский собор Сербской православной церкви призвал к проведению Всеправославного собора для вынесения решения по автокефалии украинской церкви, говорится в сообщении по итогам собора. Признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) в Белграде отказались, сообщает РБК.

«Собор с сожалением констатирует, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение о реабилитации и признании двух лидеров раскольнических групп Украины — Филарета (Денисенко) и Макария (Малетича), наряду с их епископатом и духовенством. Один из них был когда-то канонически лишен своего чина, после чего исключен из церковной общине и подвергнут анафеме, а второй — лишен апостольской преемственности как духовная секта», — говорится в сообщении.

В связи с этим архиерейский собор Сербской православной церкви решил признать решение Вселенского патриархата необязательным для исполнения. Каноническое общение с украинскими церквями СПЦ устанавливать не будет.

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«Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным малым автокефальным православным церквям как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство», — вынес свой вердикт архиерейский собор СПЦ.

Томос, Сербская православная церковь
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