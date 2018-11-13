Центр Киева затопило кипятком

В Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел разрыв трубы с горячей водой. Автомобиль провалился в яму, образовавшуюся в результате аварии. Об этом сообщает «Информатор» в Facebook.

Отмечается, что окрестности залило кипятком, весь район затянуло густым паром.

Как сообщают очевидцы, в яму, образовавшуюся из-за аварии, провалился автомобиль.

На данный момент неизвестно, пострадали ли в результате аварии люди. Также ничего неизвестно о причинах прорыва и сроках ликвидации последствий аварии.