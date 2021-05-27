В Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу, дорогу затопило

В Киеве на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza снова прорвало трубу. На данный момент дорогу затопило водой, движение перекрыто.
Об этом в Telegram сообщила патрульная полиция Киева.
Сообщается, что прорыв водопровода произошел на улице Антоновича, 176.
«Движение перекрыто. Соответствующие службы сообщили, на месте работают патрульные», — говорится в сообщении.
Напомним, в январе 2020 года уже прорывало трубу с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza, в результате пострадали 10 человек, половину из которых госпитализировали. Сам торговый центр затопило горячей водой. Городские власти говорили, что авария произошла из-за износа теплосетей.
Ранее в Киеве возле станции метро «Демеевская» произошла авария на трубопроводе. В результате образовался грязевой фонтан высотой до 10 метров, вода затопила проезжую часть и дошла до входа в библиотеку имени Вернадского. Потоки воды обрушились на автопарковку возле библиотеки, у некоторых машин выбило стекла.
До этого в Киеве на улице Пушкинской прорвало теплотрассу. В результате без горячей воды остались четыре дома.
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