Первый караван мигрантов подошел к границе с США

Первая группа каравана мигрантов, более 350 человек, прибыли в приграничный город Тихуана, откуда планируют попасть в США, сообщает портал Universal.

По данным портала мигранты прибыли в девяти автобусах в сопровождении патрульных машин федеральной полиции Мексики. В Тихуане их встречали сотрудники Национального института миграции, которые помогли разместить мигрантов в одном из приютов города, где им предоставили продукты питания.

Представитель программы помощи мигрантам Сезар Паленсия сообщил, что в городе есть около десяти приютов, готовых принять прибывающих мигрантов и оказать им необходимую медицинскую помощь.

Сейчас по территории Мексики идут сразу несколько караванов мигрантов, в основном из Гондураса. Целью их путешествия является граница с США и попытка попасть на территорию сопредельной с Мексикой страны.