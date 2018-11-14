Правительство хочет по-новому собирать налоги с высоких зарплат

Кабинет министров предлагает Верховной Раде расширить базу налогообложения единого социального взноса в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тысячи гривен) до 25 (104,3 тысячи гривен) и ввести регрессивную шкалу отчислений ЕСВ. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на заседании Кабмина.
«Ставка ЕСВ для заработных плат, которые превышают границу в 104 тыс грн будет уменьшаться аж до 5% для суммы, которая превышает 270 размеров минимальных зарплат. Также предлагается установить в законодательстве о труде принцип дифференциации заработных плат на предприятиях», — сказал Рева.
Как отметил Рева, наряду с этим предлагается усилить ответственность за неуплату ЕСВ.
Он также отметил, что 84 тыс руководителей предприятий получают минимальную зарплату в Украине, 20 тыс из них — в Киеве. Тогда как до снижения ставок ЕСВ в 2016 году с 38% до 22% этот показатель был 28 тыс.
«Также 75% предприятий демонстрируют среднюю зарплату — до 4 тыс грн, и это частный сектор... Квалифицированный и неквалифицированный труд оплачивается по документам одинаково», — отметил он.
По оценкам Минсоцполитики, дополнительные поступления в бюджет от таких мер могут составить до 10 млрд грн.
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