Почти полмиллиона украинцев в этом году «вышли из тени»

Почти полмиллиона человек вышли из тени и стали платить единый социальный взнос. Об этом во время пресс-конференции проинформировал министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает Укринформ.
«Наблюдается уменьшение на 109 тысяч человек количества занятых в неформальном секторе экономики. Интересная цифра, по сравнению с началом года численность застрахованных лиц выросла на 447,6 тысячи человек. То есть почти полмиллиона украинцев начали платить единый социальный взнос, несмотря на большую трудовую миграцию и на большой теневой сектор, почти полмиллиона людей вышли из тени и стали платить единый социальный взнос», — сказал Рева.
Он отметил, что на рынке труда в 2018 году благодаря оживлению развития экономики наблюдаются положительные тенденции по росту занятости и сокращению безработицы.
«По данным Госстата за 1 полугодие уровень занятости вырос с 56%, относительно аналогичного периода прошлого года — до 56,8%. Уровень безработицы, исчисляемый по методологии Международной организации труда снизился с 9,6 % до 8,9%», — отметил Рева.
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