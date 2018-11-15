Реальных переселенцев может быть на 30-40% меньше, чем зарегистрировано

Украинская власть потеряла контроль за реальным количеством вынужденных переселенцев на подконтрольной территории Украины. Об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий ВПЛ в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию» в Киеве заявил заместитель главы Министерства временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает Укринформ.

«Мы потеряли контроль за реальным количеством ВПЛ. Это нам не дает спрогнозировать дальнейшие действия правительства ... По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных ВПЛ по сравнению с реальным количеством отличается примерно на 30-40%. Но это, опять же, необъективные данные», — заявил он.

Чиновник отметил, что в нынешних условиях получения пенсии для ВПЛ на неподконтрольных территориях процветает «бизнес» по помощи в получении справки ВПЛ и получении пенсии без выезда на подконтрольную территорию.

«Я глубоко убежден, что есть возможность найти механизмы, каким образом обеспечить выплаты пенсионных средств тем, кто проживает в настоящее время на оккупированных территориях», — подчеркнул он.

При этом Тука заметил, что речь идет о возможности без справок и специальных статусов обращаться именно на подконтрольной территории в госучреждения для получения выплат.