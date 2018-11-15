Курс биткойна рухнул до минимума с октября 2017 года

Распродажа биткойнов длится уже четвертую сессию подряд, в результате чего курс криптовалюты опустился до минимальной отметки с октября прошлого года, сообщает MarketWatch.
Биткойн торгуется в районе $5474,99, что на 2,75% ниже уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. При этом в ходе торгов падение курса доходило до $5408,08.
В целом капитализация рынка криптовалют за последние сутки упала более чем на $30 млрд — до $181 млрд, что также является самым низким показателем за год.
Падение рынка усилило неопределенность среди криптовалютных инвесторов, а многие аналитики предсказывают продолжительный «медвежий» рынок в 2019 году.
Курсы большинства других криптовалют также снижаются, в том числе Ether подешевела на 1%, Litecoin — на 1,3%.
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