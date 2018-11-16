США готовы предъявить обвинения Ассанжу

Министерство юстиции готовится предъявить обвинения основателю WikilLeaks Джулиану Ассанжу, в США положительно оценивают шансы добиться его экстрадиции. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне, знакомые с ситуацией.

Американские прокуроры в течение последнего года обсуждали, какие обвинения предъявить основателю WikilLeaks — портала, на котором публиковались секретные документы Госдепа США. Источники газеты не уточнили, велись ли переговоры с Великобританией или Эквадором, однако говорят, что воодушевлены развитием событий. Ассанж сейчас находится в посольстве Эквадора в Великобритании из-за опасения экстрадиции в США.

Как отмечает газета, прокуроры намерены публично предъявить Ассанжу обвинения, чтобы подтолкнуть процесс его выдворения из посольства. Детальное разъяснение обвинений против основателя WikilLeaks может сподвигнуть власти Эквадора к его выдаче, сказал газете источник.

Обвинения могут включать нарушение закона о шпионаже, который подразумевает наказание за распространение информации, имеющей отношение к национальной безопасности.

«По этому поводу я скажу лишь: увидим», — прокомментировал эту информацию газете глава подразделения Минюста США по нацбезопасности Джон Демерс. Адвокат Ассанжа Барри Поллак сообщил изданию, что ничего не слышал от властей по поводу уголовного дела.

Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году из-за ордера на арест в Швеции (его обвиняли в изнасиловании, расследование было закрыто, но ордер продолжает действовать) и опасения экстрадиции в США. В октябре этого года МИД Эквадора подтвердил предоставление основателю WikilLeaks защиты посольства. Летом президент страны рассказал о переговорах с Ассанжем о прекращении действия убежища.