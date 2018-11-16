Нидерланды не поддерживают идею создания европейской армии

Нидерланды не поддерживают активно продвигаемую Францией и Германией идею создания единой европейской армии. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр страны Марк Рютте.

«Для Нидерландов идея европейской армии заходит слишком далеко, — отметил он. — НАТО остается ключевым элементом нашей оборонной политики».

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон 6 ноября заявил в эфире радиостанции Europa1, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы.

Он также высказал мнение, что Европейскому союзу необходимо защищаться от Китая, России и США. Затем канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что ЕС следует работать в направлении создания единой армии сообщества.