Трамп про идею Макрона о европейской армии: «В Париже дважды учили немецкий»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании отдельной от НАТО европейской армии для защиты от Китая, России и США.

«Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но вспомните о Германии во время Первой и Второй мировой войн, чем это кончилось для Франции? Они были вынуждены учить немецкий язык в Париже до того, как туда пришли США. Платите за НАТО или нет!» — написал он на своей странице в Twitter.

О том, что Европе нужно быть готовой самостоятельно защищаться от России, Китая и США, Эмманюэль Макрон заявил в эфире радиостанции Europe 1 в начале ноября.

Трамп публично комментирует идею Макрона не в первый раз: ранее президент США называл ее оскорбительной.

«Но, возможно, Европе сначала следует заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, которую сейчас в значительной степени субсидируют США!» — предположил Трамп в своем Twitter накануне визита в Париж, где проходили памятные мероприятия в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны.