Суд приказал Белому дому вернуть аккредитацию корреспонденту CNN

Федеральный окружной суд Вашингтона предписал Белому дому восстановить постоянный пропуск корреспондента телекомпании CNN Джима Акосты и разрешить ему посещение открытых для прессы мероприятий. Соответствующее решение принял в пятницу судья Тимоти Келли, рассматривающий это дело.
Ранее корреспондент CNN Джим Акоста был лишен постоянного пропуска в Белый дом, который требуется для посещения открытых для прессы мероприятий, из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом в ходе пресс-конференции.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, журналист якобы «распускал руки по отношению к молодой женщине, которая выполняет свою работу в качестве стажера» в вашингтонской резиденции президента.
CNN после этого подала иск в суд в Вашингтоне в отношении Трампа и ряда представителей его администрации, требуя вернуть Акосте пропуск.
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