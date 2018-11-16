Совет ЕС обсудит ситуацию вокруг Украины и Азовского моря

Совет ЕС по иностранным делам проведет в понедельник в Брюсселе оценку ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

«Вчера в ходе визита заместителя министра иностранных дел России (Григория Карасина — Ред.) мы указали ему на нашу обеспокоенность относительно Украины и Азовского моря», — сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на анонимного собеседника в Брюсселе.

Он перечислил вопросы, которые беспокоят Евросоюз: проведение выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, которые ЕС не признает; строительство крымского моста без согласия Украины и его последствия для украинского и европейского морского транспорта; положение в целом с незаконным присоединением Крыма.

При этом функционер ЕС сослался на сделанные ранее соответствующие заявления высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Могерини и резолюцию Европейского парламента.

На вопрос, предусматривается ли обсуждать новые санкции ЕС в отношении России в связи с событиями на востоке Украине, источник ответил, что он не в курсе, состоится ли такое обсуждение, «но ситуация нас тревожит».

Вместе с тем он указал на то, что повесткой дня Совета ЕС санкции не предусмотрены.

В ответе на дополнительный вопрос о ситуации с движением судов после строительства керченского моста, собеседник СМИ отметил, что, по данным ЕС, новый режим проверок вызывает задержки, которые приводят к экономическому ущербу. По его словам, обеспокоенность вызывают неоправданно затяжные досмотры судов российской стороной.