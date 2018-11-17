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Все котельные Смелы подключили к газу

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Все котельные Смелы подключили к газу

Все 19 котельных Смелы подключены к газу, 14 котельных работают в рабочем температурном режиме. Социальная сфера и часть жилого сектора — 57 домов из 152 подключены к теплоносителю.

Об этом в пятницу в эфире телеканала «Интер» заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.

«Нужно сначала восстановить подачу электроэнергии. На крупнейшей котельной № 25, которая обслуживает большую часть жилого сектора, ликвидирован порыв электрического кабеля, который подключает насосы как для наполнения холодной водой, так и подачи теплоносителя сети диаметром 500 мм.

Нужно более десяти часов для заполнения системы под малым давлением для недопущения порывов. Утром, после заполнения, планируется ее запуск», — сообщил Зубко.

«Теперь о плохом. Городского головы и депутатского корпуса (надеюсь не все, может кто-то из депутатов и является в процессе) нет в горсовете, в процессе восстановления теплоснабжения участия они не берут. Это уже не безответственность, это преступная бездеятельность!», — подчеркнул министр.

Напомним, с 12 ноября в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

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15 ноября президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле в течение нескольких часов под его ответственность.

16 ноября министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что в Смеле начали подавать теплоноситель.

Геннадий Зубко, Смела
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