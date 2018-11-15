Порошенко распорядился включить Смеле газ и тепло «под его ответственность»

Президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле Черкасской области в течение нескольких часов «под его ответственность». Об этом он заявил во время заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в городе Смела.
«Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решения или боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло. Под мою ответственность. Даю вам несколько часов, чтобы доложить», — сказал он.
«Затем в течение суток оформить все необходимые документы. Если этому будет препятствовать власть... есть Верховная Рада, которая может назначить местные выборы », - добавил он.
Порошенко подчеркнул, что отопление в городах это прямая ответственность городских властей и обвинил мэра в преступной бездеятельности.
Глава государства также заявил, что ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в Смеле.
«Я жду от вас эффективных действий, потому что подобное поведение не имеет остаться без реакции правоохранительных органов», — сказал Порошенко.
Отметим, что по данным вице-премьера – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко в Украине сейчас работают все котельные, за исключением 20-ти, которые обслуживают город Смела.
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