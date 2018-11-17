Главой Интерпола может стать представитель РФ, - Financial Times

После отставки Мэн Хуньвея, главой Интерпола может стать вице-президент ведомства, экс-глава Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как отмечается, на должность главы Интерпола претендуют сразу два кандидата. Вторым кандидатом является исполняющий обязанности главы Интерпола Ким Йонг Ян из Южной Кореи.
По данным издания, накануне, исполнительный директор британской организации по защите прав Fair Trials Яго Рассел обратился к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку относительно кандидатов на должность главы Интерпола.
«Будет нецелесообразно, если страна, в которой зафиксировано нарушение правил Интерпола, получит ведущий статус в ключевом надзорном учреждении», — говорится в обращении.
Выборы нового главы Интерпола состоятся 21 ноября на заседании в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты).
Напомним, что руководитель Интерпола Мэн Хунвэй объявил о своей отставке в начале октября 2018 года. Исполняющим обязанности главы Интерпола стал южнокореец Ким Йонг Ян.
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