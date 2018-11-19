Войти
Гройсману не нравится избирательность в борьбе с коррупцией
позиция
Гройсману не нравится избирательность в борьбе с коррупцией
Украина и США ведут переговоры о новых поставках оружия
дружба народов
Украина и США ведут переговоры о новых поставках оружия

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

коррупция
RSS

В деле Мартыненко уже 185 томов доказательств

396
В деле Мартыненко уже 185 томов доказательств

Шевченковский райсуд Киева в понедельник приобщил 95 томов доказательств по делу бывшего народного депутата Николая Мартыненко, а в целом включены уже 185 томов. Об этом сообщил в комментарии Укринформу прокурор САП Роман Симкив.

«Сегодня мы добавили еще 95 томов уголовного производства. Вместе уже приобщено 185 томов из 207 имеющихся в деле», — сказал он.

По словам Сымкива, во время судебного заседания в понедельник сторона государственного обвинения предоставила суду оригиналы документов, полученных через международно-правовую помощь из Казахстана по покупке урана компанией «Steuermann» у казахстанского
«Степногорского горно-химического комбината», а также банковские документы казахстанской компании.

Кроме того, прокуроры предоставили суду результаты проведенного Минтопэнерго аудита госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», который подтверждает нарушение законодательства при покупке комбинатом урана в «Steuermann».

После добавления всех письменных доказательств суд перейдет к их исследованию.

Следующее судебное заседание назначено на 9:00 26 ноября.

Шевченковский райсуд Киева 22 октября начал рассмотрение дела в отношении экс-депутата Мартыненко. Кроме него, по делу проходят еще пять обвиняемых, которые являются должностными лицами «Нафтогаза Украины», «Объединенной горно-химической компании», «ВостГОК» и «Ядерного топлива».

По данным САП, Мартыненко и сообщинкам инкриминируется завладение средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при заключении и исполнении контрактов на поставку оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. 777.

Читайте также: Берлин настаивает на закрытии сайта «Миротворец»

Кроме того, они обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в размере $ 17,28 млн путем неправомерного заключения и исполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Николай Мартыненко, САП
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 ноября 2018
Воскресенье, 18 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Когда наступит эра дешевой нефти

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Сколько будет стоить доллар в конце года?

В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$. И для такой курсовой динамики есть основательные причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016