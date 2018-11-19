В деле Мартыненко уже 185 томов доказательств

Шевченковский райсуд Киева в понедельник приобщил 95 томов доказательств по делу бывшего народного депутата Николая Мартыненко, а в целом включены уже 185 томов. Об этом сообщил в комментарии Укринформу прокурор САП Роман Симкив.

«Сегодня мы добавили еще 95 томов уголовного производства. Вместе уже приобщено 185 томов из 207 имеющихся в деле», — сказал он.

По словам Сымкива, во время судебного заседания в понедельник сторона государственного обвинения предоставила суду оригиналы документов, полученных через международно-правовую помощь из Казахстана по покупке урана компанией «Steuermann» у казахстанского

«Степногорского горно-химического комбината», а также банковские документы казахстанской компании.

Кроме того, прокуроры предоставили суду результаты проведенного Минтопэнерго аудита госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», который подтверждает нарушение законодательства при покупке комбинатом урана в «Steuermann».

После добавления всех письменных доказательств суд перейдет к их исследованию.

Следующее судебное заседание назначено на 9:00 26 ноября.

Шевченковский райсуд Киева 22 октября начал рассмотрение дела в отношении экс-депутата Мартыненко. Кроме него, по делу проходят еще пять обвиняемых, которые являются должностными лицами «Нафтогаза Украины», «Объединенной горно-химической компании», «ВостГОК» и «Ядерного топлива».

По данным САП, Мартыненко и сообщинкам инкриминируется завладение средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при заключении и исполнении контрактов на поставку оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. 777.

Кроме того, они обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в размере $ 17,28 млн путем неправомерного заключения и исполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.