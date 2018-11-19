Берлин настаивает на закрытии сайта «Миротворец»

Германия продолжает требовать от украинской стороны закрытия сайта «Миротворец». Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер на брифинге в Берлине в понедельник, сообщает Укринформ.

«Мы решительно осуждаем этот список ... Мы настаиваем на том, чтобы украинское правительство поспособствовало закрытию этого сайта», — сказал Бургер.

Дипломат отметил, что позиция Германии уже была высказана Киеву раньше.

Как известно, недавно в список сайта «Миротворец» был внесен экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер — «за попытку легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины». Это вызвало возмущение немецкой стороны.