Войти
Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье
коррупция
Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье
Украина может приостановить членство в Интерполе
резонанс
Украина может приостановить членство в Интерполе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

коррупция
RSS

Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье

2413
Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает, что в ближайшее время может внести новые представления на народных депутатов, в частности, на тех, кто незаконно получает денежную компенсацию на жилье в Киеве. Об этом он сказал после заседания регламентного комитета, отвечая на вопрос, готовятся ли новые представления на нардепов.

«Я объявлю о представлениях, когда подписую их после экспертизы юридического департамента. Однако раз я уже сегодня депутатам проанонсировал, то скажу и вам, что сегодня в ГПУ — и насколько я знаю, и в САП — есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация. Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве и в зоне 30 километров », - сказал Луценко, которого цитирует УП.

Он добавил, что из своей «депутатской жизни» помнит, что депутаты не самые бедные люди.

«(Те, кто берет незаконно компенсацию — Ред.) входят фактически почти во все фракции. Поэтому как будет (собираться — ред.) кворум комитета с их необходимостью воздерживаться от голосования из-за конфликта интересов, находясь в одной фракции с фигурантом, мне трудно сказать. Придется ходить или по одному, или сразу выходить в зал Верховной Рады», — сказал Луценко.

Читайте также: Новый налог на зарплаты: кто заплатит за популизм правительства

Напомним, ранее журналисты установили, что 170 народных депутатов получают государственную компенсацию на аренду жилья в Киеве, из них 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 владеют жильем в столице или элитном пригороде.

Юрий Луценко, жилье, депутаты
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Когда наступит эра дешевой нефти

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Сколько будет стоить доллар в конце года?

В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$. И для такой курсовой динамики есть основательные причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016