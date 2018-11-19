Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает, что в ближайшее время может внести новые представления на народных депутатов, в частности, на тех, кто незаконно получает денежную компенсацию на жилье в Киеве. Об этом он сказал после заседания регламентного комитета, отвечая на вопрос, готовятся ли новые представления на нардепов.

«Я объявлю о представлениях, когда подписую их после экспертизы юридического департамента. Однако раз я уже сегодня депутатам проанонсировал, то скажу и вам, что сегодня в ГПУ — и насколько я знаю, и в САП — есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация. Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве и в зоне 30 километров », - сказал Луценко, которого цитирует УП.

Он добавил, что из своей «депутатской жизни» помнит, что депутаты не самые бедные люди.

«(Те, кто берет незаконно компенсацию — Ред.) входят фактически почти во все фракции. Поэтому как будет (собираться — ред.) кворум комитета с их необходимостью воздерживаться от голосования из-за конфликта интересов, находясь в одной фракции с фигурантом, мне трудно сказать. Придется ходить или по одному, или сразу выходить в зал Верховной Рады», — сказал Луценко.

Напомним, ранее журналисты установили, что 170 народных депутатов получают государственную компенсацию на аренду жилья в Киеве, из них 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 владеют жильем в столице или элитном пригороде.