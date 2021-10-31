Лидеры стран G20 кинули монетку в римский фонтан Треви

Второй день саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) начался с посещения фонтана Треви, в который по традиции бросают монетки. Как показали в воскресенье в прямом эфире на специальном интернет-канале, посвященном G20, лидеры, участвовавшие в прогулке, тоже бросили монеты.
Считается, что это надо сделать, чтобы вернуться в Рим. Сообщалось, что «доходы» фонтана таким образом на пике туризма (до пандемии) достигали €500 тыс. Эти средства обычно отправляются на благотворительность.
Как сообщил канал Rai News, итальянские монетки номиналом €1 были выданы лидерам заранее. Среди присутствовавших не было президента США Джо Байдена. Некоторые СМИ предполагают, что как практикующий католик он мог пойти на воскресную мессу, не исключается, что в Ватикане. Кроме того, американский президент был на мессе в церкви недалеко от посольства США в субботу вечером, посещение которой эквивалентно воскресной.
Во время прогулки Ангела Меркель опустила руку в воду фонтана. Некоторые лидеры делали фото. Практически все были без масок на открытом воздухе или сняли их для фотографирования.
Символом первого дня саммита стала общая фотография лидеров с медиками, спасателями и добровольцами Красного креста в знак признательности за их работу в пандемию.
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