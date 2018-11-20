Порошенко призвал бизнес к компромиссу в вопросе ЕСВ

Президент Украины Петр Порошенко призвал к компромиссу в вопросе расширения базы налогообложения единым социальным взносом (ЕСВ), передает Интерфакс-Украина.
«Это шаг, который мы должны со всей ответственностью поддержать. Нам необходимо пойти навстречу. Потому что мы не можем говорить о том, что в стране все хорошо, когда пенсии растут меньше всего», — сказал Порошенко в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник.
Он напомнил о том, что ранее ставка ЕСВ была сокращена с 38% до 22%.
Напомним, Кабинет министров 14 ноября утвердил разработанный Министерством социальной политики законопроект, который предлагает отменить верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу его начисления. Нынешнее законодательство предусматривает уплату 22% указанного налога с зарплат не выше 15 минимальных (55,8 тыс. грн). Законопроект же предлагает начислять ЕСВ по данной ставке на зарплаты, не выше 25 минимальных (104 тыс. грн), а свыше этой суммы ввести регрессивную шкалу вплоть до 5% ЕСВ на зарплаты, превышающие 270 размеров минимальных зарплат.
ЕБА и Союз украинских предпринимателей обращались к Верховной Раде и президенту с призывом не поддерживать такую инициативу.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016