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СМИ выяснили подоплеку ареста главы Nissan

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СМИ выяснили подоплеку ареста главы Nissan

Экс-глава Renault и Nissan Карлос Гон, арестованный в Токио 19 ноября, планировал слияние двух компаний, а совет директоров японского автопроизводителя был против сделки и искал способы ее заблокировать. Об этом пишет Financial Times.

По данным источников FT, члены совета директоров Nissan ждали, что предложение будет сделано в ближайшие месяцы.

Почти 20 лет назад в рамках формирования альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний, позднее к ним добавилась Mitsubishi. Сейчас Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, которой принадлежат 43% акций Nissan. При этом Nissan также контролирует 34% акций Mitsubishi.

У Renault есть значительные права контроля в отношении Nissan, включая возможность прямо влиять на назначение высшего руководства. Доля Nissan не дает японской компании прав голоса и контроля над хозяйственной деятельностью французского партнера.

Правительство Франции в последнее время настаивало на большем сближении автоконцернов, чтобы сохранить альянс после ухода Гона, ожидавшегося в 2022 году. Однако у японской стороны были определенные возражения.

"Совет директоров Nissan всегда говорил, что будет жестко бороться с любой реорганизацией, которая закрепит статус Nissan как компании второго эшелона", - заявил FT один из источников.

По его словам, Nissan также считала бизнес Renault более слабым и опасалась предоставлять французской компании доступ к своим запасам ликвидности, составлявшим 1,2 трлн иен (10,7 млрд долларов) на конец I финполугодия.

По мере обсуждения варианта полного слияния росла напряженность в отношениях Гона и Хирото Саикавы, который в 2017 году сменил его в качестве CEO Nissan, утверждают люди, достаточно близко знающие их лично. В том числе Гон был недоволен результатами японской группы, прибыль и рентабельность которой снижались из-за ослабления роста в США и Китае.

Кроме того, репутация Nissan пострадала из-за скандалов, связанных с нарушениями контроля качества и фальсификацией данных об экономии топлива.

Арест стал неожиданностью и для самого Гона, утверждают источники FT: он прилетел в японскую столицу в понедельник, чтобы в среду встретиться с губернатором Токио. Когда же его рейс приземлился в токийском аэропорту, топ-менеджера уже ждали представители прокуратуры и журналисты газеты Asahi, первой написавшей об этом скандале.

В понедельник Nissan объявила, что Гон будет уволен. На пресс-конференции в понедельник Х.Саикава обратил внимание на ряд негативных последствий 19-летнего "режима Гона", что удивило многих близких Nissan людей, поскольку японец считался одним из наиболее преданных Гону топ-менеджеров.

Во вторник Renault назначила операционного директора Тьерри Боллоре временно исполняющим обязанности CEO вместо Гона.

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Его обвиняют в нарушении требований к обязательной отчетности, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров его вознаграждения и нецелевом расходовании средств Nissan. По данным японских СМИ, прокуратура Токио также заинтересовалась недвижимостью в Ливане и Бразилии, которая была приобретена на деньги Nissan на имя Гона, родившегося в Бразилии в ливанской семье.

Nissan, Карлос Гон
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