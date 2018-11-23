Цена на нефть упала ниже $62

Стоимость фьючерса на североморскую нефть Brent с поставкой в январе 2019 года упала до $61, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. По данным на 08:30 по Киеву, цена за баррель Brent составляет $61,86 (-2,5%).

20 ноября стоимость барреля Brent упала ниже $63 (-7%) впервые с февраля, тогда за него давали $61,73.

Снижение цены на нефть произошло после заявления президента США Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Саудовской Аравией. Американский лидер подчеркнул, что не намерен разрушать экономику США и Саудовской Аравии, а Вашингтон останется партнером Эр-Рияда.

«Я сдерживаю цены, они (Саудовская Аравия — Ред.) помогают мне сдерживать их. Сейчас у нас низкие цены на нефть, я хочу, чтобы они были еще ниже», — подчеркивал Трамп. После падения цен на нефть американский президент поблагодарил Эр-Рияд, добавив, что ожидает дальнейшего снижения котировок.

Заявление Трампа прозвучало на фоне расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заказчиком убийства, по данным WP, является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.