Цена на нефть упала ниже $62

Стоимость фьючерса на североморскую нефть Brent с поставкой в январе 2019 года упала до $61, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. По данным на 08:30 по Киеву, цена за баррель Brent составляет $61,86 (-2,5%).
20 ноября стоимость барреля Brent упала ниже $63 (-7%) впервые с февраля, тогда за него давали $61,73.
Снижение цены на нефть произошло после заявления президента США Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Саудовской Аравией. Американский лидер подчеркнул, что не намерен разрушать экономику США и Саудовской Аравии, а Вашингтон останется партнером Эр-Рияда.
«Я сдерживаю цены, они (Саудовская Аравия — Ред.) помогают мне сдерживать их. Сейчас у нас низкие цены на нефть, я хочу, чтобы они были еще ниже», — подчеркивал Трамп. После падения цен на нефть американский президент поблагодарил Эр-Рияд, добавив, что ожидает дальнейшего снижения котировок.
Заявление Трампа прозвучало на фоне расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заказчиком убийства, по данным WP, является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016