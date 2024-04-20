The Guardian: Більше половини коштів з британського фонду військової допомоги Україні не були використані

Більш як половина з 900 млн фунтів стерлінгів фонду військової допомоги Україні, яким розпоряджається Міністерство оборони Великої Британії, не були використані через бюрократичні затримки з укладанням контрактів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Міжнародний фонд для України, очолюваний Британією, формують дев'ять країн. Критики стверджують, що він надто повільно постачає озброєння.

З £900 млн ($1,113 млрд), виділених урядами за останні два роки, з яких £500 млн надійшли від Великої Британії, було освоєно лише £404 млн.

Міністри оборони країн-донорів визнали, що частина озброєння, передбаченого укладеними контрактами, не прибуде в Україну до весни наступного року.

За словами керівників відомств, затримки зумовлені необхідністю оцінки кожної з величезної кількості оборонних компаній, які взяли участь у тендерах на отримання контрактів.

Міжнародний фонд для України було створено в серпні 2022 року для фінансування підготовки військових та озброєння для України після російського повномасштабного вторгнення.

Він був задуманий як гнучкий фонд з низьким рівнем бюрократії, яким розпоряджається Міністерство оборони від імені виконавчої групи за участю Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.

Кошти для фонду виділили Данія (£133 млн), Ісландія (£3 млн), Литва (£5), Нідерланди (£110), Норвегія (£119 млн), Швеція (£26 млн), Австралія (£26 млн) і Нова Зеландія (£4 млн).

З цього фонду було профінансовано понад 100 безпілотних авіаційних комплексів, 80 машин для знищення невибухових перешкод, допомогу в будівництві оборонних позицій, радари ППО.