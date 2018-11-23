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Депутаты перенаправили миллиард с господдержки АПК в Фонд регионального развития

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Депутаты перенаправили миллиард с господдержки АПК в Фонд регионального развития

Верховная Рада перенаправила 1 млрд грн с программ государственной поддержки агропромышленного комплекса в Фонд регионального развития, сообщила министр финансов Оксана Маркарова на брифинге в пятницу.

«Одно из изменений, которое сделал вчера парламент — перенаправил 1 млрд грн с агропрограмм в Фонд регионального развития. Мы хотим максимально привлекать коммерческую банковскую инфраструктуру на предоставление дотаций по этим программам (в сфере АПК — Ред.), чтобы банки выступили нашими агентами, а не чиновники выбирали, кому предоставлять дотации. Фокус должен быть в первую очередь на малом бизнесе», — отметила Маркарова, которую цитирует Интерфакс-Украина.

«Сейчас мы уточняем цифры, но это (господдержка АПК — Ред.) около 6 млрд грн», — добавила она.

Ранее сообщалось, что бюджетный комитет ВР предложил сократить на 0,5 млрд грн программу поддержки животноводства и рыбоводства (до 3,5 млрд грн), а также программу поддержки сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, около 0,9 млрд грн).

Программы господдержки АПК на 2019 год включают 800 млн грн поддержки фермерам, 127,2 млн грн — удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн — поддержка хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников. Расходы на аппарат Минагропрода предусмотрены на уровне 7,3 млрд грн.

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По информации на сайте Минагропрода, по состоянию на 16 ноября использовано 35,8% господдержки АПК, предусмотренной на 2018 год — 2 млрд 262 млн грн. В частности, на удешевление кредитов использовано 29,66 млн грн, поддержку фермерских хозяйств — 22,9 млн грн, поддержку животноводства — 1 млрд 688 млн грн, частичную компенсацию покупки с/х техники и оборудования — 420,3 млн грн, на хмеле- и садоводство — 101 млн грн.

АПК, дотации
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