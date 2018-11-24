ГФС напоминает об обязательных платежах при ввозе «евроблях» с 25 ноября

С 25 ноября украинцы при ввозе автомобилей на иностранной регистрации («евроблях») должны вносить обязательные таможенные платежи. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

В фискальной службе напомнили, что законы о новых нормах ввоза «евроблях» в Украину вступают в силу с 00:00 25 ноября. С завтрашнего дня украинцы смогут временно ввозить такое авто сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом они не возвращаются.

Также украинцы имеют право ввозить «евробляхи» в режиме транзита при условии внесения денежного залога в размере таможенных платежей, которые подлежат уплате при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения.

«При ввозе автомобиля, который был в пользовании, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется. Таким образом, если резидент планирует сегодня осуществить пересечение таможенной границы Украины на автомобиле с иностранной регистрацией и вернуться после 00:00, то уплата таможенных платежей или денежного залога является обязательной», — говорится в сообщении.