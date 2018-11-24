Президент Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация несет историческую ответственность за Голодомор 1932-1933 годов в Украине, потому что является правопреемницей СССР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Twitter.
По словам Порошенко, историческая ответственность за геноцид украинского народа в 1932-1933 годах лежит на России, как правопреемнице Советского Союза.
«Историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ как правопреемнице СССР, и то преступление не имеет срока давности», — заявил президент.
Историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ, — Порошенко
Кроме того, президент подчеркнул, что РФ снова развернула агрессию против Украины с целью «возвращения ее в империю».
«Россия снова, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины чтобы вернуть ее в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободной европейской Украины. Но они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее президент Порошенко заявил, что Украина окажет гуманитарную помощь Йеменской Республике, Республике Судан и Демократической Республике Конго на знак памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.
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