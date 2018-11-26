Войти
Климкин пригрозил России применением силы
позиция
Климкин пригрозил России применением силы
В Кремле прокомментировали возможность введения военного положения в РФ
резонанс
В Кремле прокомментировали возможность введения военного положения в РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Раде до сих пор нет указа Порошенко о военном положении

400
В Раде до сих пор нет указа Порошенко о военном положении

Глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник заявил, что парламентский комитет уже готов к заседанию, но ждет указ президента Петра Порошенко относительно ведения военного времени, чтобы понимать, на каких условиях и на какой срок он вводиться. Об этом он рассказал в комментарии журналистам в понедельник.

По его словам, комитет планировал заседание в 14.30, но пока не хватает соответствующих документов.

«Это указ президента о введении военного положения с теми особенностями, которые там будут — условия, сроки, территории, полномочия или обязанностями, которые там будут указаны. Ну и собственно законопроект президента Украины об утверждении своего указа. Потому что такие указы утверждают в форме Закона Украина », - сказал Винник.

Политик добавил, что не знает, когда указ появится в комитете, отметив, что сейчас проходит встреча президента со спикером парламента.

Вместе с тем он подчеркнул, что дерзкие действия России обязывают высшее руководство Украины предпринимать шаги по подготовке страны к расширению агрессии со стороны РФ.

«Сам по себе режим военного положения не является формой объявления войны. Это форма подготовки украинского государства, экономики, органов государственной власти, самоуправления, воинских формирований, правоохранительных органов для отпора и сдерживания любых форм агрессии», — сказал Винник.

Читайте также: «Вряд ли это будет что-то хорошее»: западные СМИ о конфликте в Керченском проливе

Напомним, что сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании должна рассмотреть вопрос введения военного положения в стране в связи с нападением российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.

Керченский пролив, военное положение
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 26 ноября 2018
Воскресенье, 25 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Майдане, реформах и ожиданиях

Почему спустя 5 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

О чем не сказал Игорь Коломойский?

Свои политические предпочтения олигарх не скрывает. Ставки сделаны на днепропетровского комика Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко. Основной оппонент – как и прежде действующий президент Петр Порошенко. Однако аудитория не услыхала ничего нового по тем темам, которые имеют отношение к бизнесу и экономике. Т.е. о том, что сделало Коломойского тем, кем он собственно и является.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О национальном государстве и промышленной парадигме

Третья и четвертая промышленные революции создадут модель, при которой крупные политические формирования станут не нужны. Конечно, это произойдет не сразу и еще долгие десятилетия разные формы политического устройства будут сосуществовать. Важнейшие следствия третьей и четвертой промреволюций - не будут нужны столь громоздкие политические надстройки, если промышленное развитие может уже в относительно скором времени обходится без них.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016