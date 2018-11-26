В Раде до сих пор нет указа Порошенко о военном положении

Глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник заявил, что парламентский комитет уже готов к заседанию, но ждет указ президента Петра Порошенко относительно ведения военного времени, чтобы понимать, на каких условиях и на какой срок он вводиться. Об этом он рассказал в комментарии журналистам в понедельник.

По его словам, комитет планировал заседание в 14.30, но пока не хватает соответствующих документов.

«Это указ президента о введении военного положения с теми особенностями, которые там будут — условия, сроки, территории, полномочия или обязанностями, которые там будут указаны. Ну и собственно законопроект президента Украины об утверждении своего указа. Потому что такие указы утверждают в форме Закона Украина », - сказал Винник.

Политик добавил, что не знает, когда указ появится в комитете, отметив, что сейчас проходит встреча президента со спикером парламента.

Вместе с тем он подчеркнул, что дерзкие действия России обязывают высшее руководство Украины предпринимать шаги по подготовке страны к расширению агрессии со стороны РФ.

«Сам по себе режим военного положения не является формой объявления войны. Это форма подготовки украинского государства, экономики, органов государственной власти, самоуправления, воинских формирований, правоохранительных органов для отпора и сдерживания любых форм агрессии», — сказал Винник.

Напомним, что сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании должна рассмотреть вопрос введения военного положения в стране в связи с нападением российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.