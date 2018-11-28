К 2050 году ЕС намерен построить экономику с нулевыми углеродными выбросами

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала в среду стратегию построения экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году, на что ей потребуется до €290 млрд дополнительных инвестиций в год.

Документ представили на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович и еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете.

«Евросоюз должен оставаться в первых рядах в мире по сокращению углеродных выбросов. Цель создания к 2050 году экономики с нулевыми выбросами соответствует этим амбициям, — заявил Шефчович. — Для достижения этой цели нам потребуется инвестировать дополнительно от €175 морд до €290 млрд в год, но эта сумма лишь кажется большой, в действительности это незначительный процент от энергетических затрат Евросоюза. Мы можем покупать энергоресурсы и сжигать их, или мы можем создать собственную альтернативную энергетику».

В свою очередь еврокомиссар Каньете изложил основные направления работы по ликвидации углеродных выбросов. «Мы определили шесть основных строительных блоков, которые позволят достичь этой цели», — подчеркнул Каньете.

Во-первых, речь идет о декарбонизации энергетики, к 2050 году Еврокомиссия планирует получать до 80% всей энергии из альтернативных источников. Во-вторых, предстоит значительно повысить эффективность использования энергии во всех сферах экономики. Третий и четвертый блоки посвящены сокращению выбросов в промышленности и на транспорте соответственно.

Пятый блок посвящен эффективному использованию земли в Евросоюзе. Помимо традиционного пищевого производства земля будет иметь повышенное значение для выращивания биомассы для дальнейшей переработки в биодизель. Однако еще одним ключевым элементом использование земли является расширение площадей для высадки лесов, необходимых для естественной регенерации углерода в атмосфере. Наконец, последний, шестой блок посвящен развитию технических и биологических систем улавливания углеродных выбросов.

В то же время оба еврокомиссара не смогли дать четких ответов на критические вопросы журналистов, в частности, какова ценность стратегий, рассчитанных на 30 лет, за результаты реализации которых не придется нести политическую ответственность никому из ныне действующих политиков. Без ответа также остался вопрос, как реализовать планы отказа от углеродного топлива в условиях, когда решение правительства Франции о незначительном повышении тарифов на нефтепродукты привело к настоящей уличной революции — беспорядкам, организованным представителями движения «желтых жилетов».