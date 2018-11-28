Полиция показала неудавшегося поджигателя Андреевской церкви

Столичная полиция обнародовала видеозапись, на которой зафиксирована попытка поджога Андреевской церкви. Она размещена на Youtube-канале полиции Киева.

Так, в начале видеозаписи видно, как мужчина бросает несколько бутылок с зажигательной смесью в двери церкви.

Впоследствии из церкви выходит другой мужчина и бежит за злоумышленником, к преследованию присоединяются полицейские.

На видео также зафиксировано проведения следственных действий, в частности, обысков.

Напомним, что 27 ноября столичные правоохранители задержали киевлянина, подозреваемого в попытке поджечь Андреевскую церковь.