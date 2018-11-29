Россия заблокировала доступ к украинским портам в Азовском море

По состоянию на вечер 28 ноября украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов. Об этом на своей странице в Fecebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«По оперативной информации, в ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 — в порт Мариуполь», — написал министр.

По его словам, на выход из Азовского в Черное море также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя — 6.

«Еще 8 судов стоят у причалов в портах. В общем заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море», — заявил Омелян.

Министр добавил, что действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона.

«Цель очевидна — блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права», — подытожил он.

Напомним, что 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ захватили три украинских военных корабля вместе с 24 моряками.