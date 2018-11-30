В Белом доме опровергают возможность даже короткой встречи Трампа и Путиным на G20

Представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил журналистам в пятницу, что у президента США Дональда Трампа нет планов «встретиться на ногах» с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20, который открылся в пятницу в столице Аргентины. Об этом сообщают Reuters и издание Politico.
«Нет планов встречи «на ногах», — сказал собеседник в ответ на просьбу прокомментировать заявления российской стороны.
Отметим, в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин во время саммита G20 проведет встречу «на ногах» со своим американским коллегой.
В рамках G20 должна была состояться полноформатная встреча лидеров США и России. Однако американский президент отменил ее из-за инцидента с украинскими кораблями, произошедшего 25 ноября в районе Керченского пролива.
«То, что произошло с кораблями и моряками, — это была единственная причина», — сказал он журналистам в ходе встречи на полях саммита G20 с премьером Японии Синдзо Абэ, отвечая на вопрос об отмене встречи с Путиным.
При этом Трамп заявил, что надеется на урегулирование ситуации в Керченском проливе и скорую встречу с российским коллегой.
«Нам не нравится то, что произошло. Мы этим не довольны, никто этим не доволен. Я надеюсь на то, что мы вскоре сможем урегулировать это, поскольку мы надеемся на встречу с президентом Путиным», — сказал он.
Саммит G20 стартовал 30 ноября в Буэнос-Айресе. Оба лидера принимают участие в его мероприятиях. Уже стало известно, что перед началом саммита Трамп и Путин не пожали друг другу руки.
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