Лидеры G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита

Лидеры стран Группы двадцати смогли согласовать совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе. Об этом заявил в субботу президент Аргентины Маурисио Макри на закрытии встречи «двадцатки».

«Мы достигли соглашения в заявлении, которое отражает необходимость оживить торговлю, оживить ВТО», — сказал он.

«Мы подтвердили обеспокоенность всех изменением климата», — добавил Макри.

Аргентинский лидер также отметил, что страны признают, что перед ними «много серьезных вызовов».

Агентство DPA со ссылкой на собственные источники сообщило, что существующие разногласия по важным темам, таким как торговля, защита климата и миграция, «пришлось спрятать в тексте заявления за компромиссными формулами».

В частности, в итоговой декларации завершившегося в субботу саммита «двадцатки» страны отметили, что система международной торговли и Всемирная торговая организация (ВТО) должны быть усовершенствованы.

Лидеры стран G20 также подтвердили готовность укреплять меры доверия и работать над интенсификацией экономического роста, чтобы преодолеть сохраняющиеся проблемы.

В итоговой декларации была отмечена и важность совместных действий для устранения причин, вынуждающих людей бежать из своих стран.

«Массовые передвижения беженцев являются предметом мировой обеспокоенности и имеют гуманитарные, политические, социальные и экономические последствия. Мы подчеркиваем важность совместных действий для устранения основных причин перемещения и для ответа на гуманитарные нужды», — говорится в документе.

Кроме того, лидеры стран призвали к противодействию использованию интернета в террористических целях.

Страны Группы двадцати также заявили о намерении совместными усилиями совершенствовать опирающийся на общепринятые правила и нормы мировой порядок.

«Мы обновляем свою приверженность совместной работе в целях совершенствования базирующегося на правилах международного порядка, способного эффективно реагировать на быстро меняющийся мир», — отмечается в коммюнике.

Страны заявили и о приверженности развитию чистой энергетики. «Признаем ключевую роль энергетики в формировании нашего общего будущего и призываем к преобразованиям в этой сфере, которые сочетали бы ее развитие и сокращение парниковых газов в интересах движения к более экологически безопасной и транспарентной системе, а также укреплению сотрудничества в энергетике», — говорится в документе.

В то же время, как отмечается в 21 пункте заявления, «США подтвердили намерение выйти из Парижского соглашения по климату», но также заявили о приверженности экономическому росту и энергетической безопасности.

Лидеры «двадцатки» указали на возможность создания новых рабочих мест и экономического роста благодаря инвестициям в инфраструктуру более чистых и устойчивых источников энергетики, включая возобновляемые. Помимо этого, страны обозначили намерение продолжить борьбу с неравенством, поддерживать малый и средний бизнес, а также создавать условия для получения образования.

Саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе (30 ноября — 1 декабря) завершит председательство Аргентины, следующей страной, принимающей G20, станет Япония. Планируется, что встреча состоится в Осаке 28-29 июня 2019 года.