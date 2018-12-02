СМИ назвали самый «сильный» паспорт в мире

Паспорт ОАЭ стал самым сильным в мире согласно рейтингу Passport Index, сообщает в воскресенье эмиратское издание The National.
МИД ОАЭ ранее запустил инициативу Passport Force, нацеленную на то, чтобы паспорт ОАЭ стал одним из пяти самых сильных в мире к 2021 году. Эмиратский паспорт занимал 27 позицию этого же рейтинга в декабре 2016 года.
Украина в обновленном рейтинге занимает 31 строчку. Граждане нашей страны могут без виз посещать 89 государств, в 42 виза будет поставлена по прибытию, а в 67 стран визу нужно получать заранее.
Рейтинг национальных паспортов учитывает число стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и в которые он может въехать, получив визу по прибытии.
На сегодняшний день владелец паспорта ОАЭ может путешествовать без виз в 167 стран мира. ОАЭ впервые опередили Сингапур, который разместился на второй строчке — обладатели сингапурских паспортов не нуждаются в визах в 166 странах мира.
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