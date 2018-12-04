Климкин посоветовал украинцам осторожно ездить в Беларусь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин напоминает о наличии угроз для украинских граждан при посещении Беларуси.

«Я это всегда говорил, что я вижу угрозы для некоторых украинских граждан посещать Беларусь из-за российских спецслужб, не из-за действий белорусов», — сказал он на брифинге в Брюсселе во вторник, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, есть несколько примеры агрессивных действий российских спецслужб по отношению к украинцам, в частности, похищение Павла Гриба с территории Беларуси и вывоз его в Россию.