Украина требует провести срочные консультации государств-гарантов Будапештского меморандума

Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций.

«27 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины, на основании пункта 6 меморандума, обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины», — говорится в заявлении МИД в среду.

Украинские дипломаты подчеркивают, что Украина неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности Украины и требует от России в полной мере придерживаться взятых на себя обязательств.

«Агрессия РФ и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что только действенный шаги смогут восстановить доверие к Будапештскому меморандуму.