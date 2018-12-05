Украина требует провести срочные консультации государств-гарантов Будапештского меморандума

Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций.
«27 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины, на основании пункта 6 меморандума, обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины», — говорится в заявлении МИД в среду.
Украинские дипломаты подчеркивают, что Украина неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности Украины и требует от России в полной мере придерживаться взятых на себя обязательств.
«Агрессия РФ и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения», — говорится в заявлении.
В МИД отметили, что только действенный шаги смогут восстановить доверие к Будапештскому меморандуму.
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