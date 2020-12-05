Войти
Разумков подписал законы, которые поддержат бизнес на карантине
парламент
Разумков подписал законы, которые поддержат бизнес на карантине
Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом
официально
Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

Украина просит усилить давление на РФ для выполнения Будапештского меморандума

201
Украина просит усилить давление на РФ для выполнения Будапештского меморандума

Украина снова призвала международное сообщество усилить давление на Россию. Москва должна вернуться к выполнению положений Будапештского меморандума.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Подписав Будапештский меморандум, как напомнили в МИД, Россия, Великобритания и США обязались уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины после ее отказа от ядерного оружия.

«Россия дерзко нарушила свои обязательства по меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть суверенной территории Украины и развязав вооруженный конфликт на Донбассе», — отметили в ведомстве.

Кроме того, Россия продолжает активно милитаризировать оккупированный Крым, превращая его в мощную военную базу. А потенциальное размещение Россией ядерного оружия на оккупированном полуострове, отметили в МИД, подрывает глобальную систему безопасности и требует адекватной реакции международного сообщества.

«Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ. Россия должна в полной мере соблюдать обязательства по этому документу», — подчеркнули в МИД.

Напомним, в Германии заявляли, что Украине не удастся получить гарантии по Будапештскому меморандуму. Берлин объяснил, что документ является политической декларацией, а не международным договором.

Добавим, вопрос, надо ли Украине на международном уровне обсудить использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, выносили на всенародный опрос президента Владимира Зеленского.

МИД, Будапештский меморандум
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 5 декабря 2020
Пятница, 4 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016