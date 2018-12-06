Страны ОПЕК пока не смогли договориться об объемах сокращения добычи нефти

Страны ОПЕК по итогам переговоров в Вене не договорились о конкретных объемах сокращения добычи, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, передает ТАСС.

Он отметил, что Саудовская Аравия надеется, что решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ будет принято 7 декабря. «Я надеюсь на это», — сказал аль-Фалех, отвечая на вопрос, может ли быть принято решение завтра. При этом он добавил, что не уверен в этом.

Министр также сообщил, что сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки по-прежнему остается основным сценарием.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан по итогам заседания также заявил, что Ирак рассчитывает, что в пятницу будет принято окончательное решение по сокращению добычи нефти.

«Мы продолжим обсуждать объемы сокращения завтра со странами не ОПЕК и надеемся на достижение договоренностей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.