Американские биржи рухнули после ареста финдиректора Huawei

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к 11:40 (18:40 по Киеву) рухнул на 671 пункт, или на 2,74% до отметки 24341. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 2,48%, или на 66 пунктов, до 2634, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 134 пункта, или на 1,85%, до 7026.

Как отметила телекомпания CNN, участники рынка опасаются последствий ареста финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану. Этот арест породил у многих сомнения по поводу того, что в торговых спорах США и Китая возможно перемирие, отмечалось в репортаже.

«Создается впечатление, что все вышло из-под контроля, — привела газета The Wall Street Journal мнение трейдера из компании R.W.Baird & Co Майкла Антонелли. — Клиенты проявляют крайнюю нервозность». «На рынке и без того была непростая ситуация, а арест не способствовал ее смягчению, — отметил в свою очередь старший эксперт по вопросам валютных операций в барке BNY Mellon Нейл Меллор. — Произошел откат назад и мы задаемся вопросом о том, возможно ли какое-либо соглашение в условиях, когда ставки столь высоки».

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.