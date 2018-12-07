Канадские инструкторы уже обучили более 10 тысяч украинских военных

Курсы подготовки, которые проводят в Украине инструкторы из Канады, с 2015 года прошли более 10 тысяч военнослужащих. Об этом в четверг сообщили в министерстве национальной обороны Канады.

«По состоянию на 1 ноября 2018 года канадские военные на Украине обучили свыше 10 тыс. человек из состава сил безопасности», — говорится в сообщении ведомства. В Минобороны добавили, что за три года инструкторы из Канады провели 230 специальных сессий.

В министерстве отметили, что на этой неделе Украину посетил канадский генерал-полковник Жан-Марк Лантье, который проверил ход подготовки украинских военных, а также встретился с высокопоставленными украинскими офицерами.

С 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier («Объединитель») в Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. В марте 2017 года их миссия была продлена до 31 марта 2019 года. В канадском военном ведомстве ранее заявили, что операция Unifier — это не боевая миссия, она направлена на обучение солдат и офицеров украинской армии тактике боевых действий, организации тылового обеспечения, а также навыкам первой медицинской помощи.