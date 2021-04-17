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Канада приостановила работу своей военной миссии в Украине

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Канада приостановила работу своей военной миссии в Украине

Власти Канады приняли решение приостановить работу своих военных инструкторов в Украине из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на Минобороны страны.

«Мероприятия по наращиванию потенциала сил безопасности были временно сокращены или приостановлены в качестве меры предосторожности, чтобы остановить распространение вируса», — заявила капитан Алексия Кройзер из Командования совместных операций.

По данным ведомства, все заразившиеся находятся на карантине, их число не уточняется. Всего в составе миссии около 200 канадских военных, уточнил CBC.

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Впервые Канада отправила своих военных инструкторов в Украину в 2015 году. В начале апреля 2020 года эта работа была свернута из-за пандемии коронавируса. В июне того же года официальный представитель канадского военного ведомства Ли Кэмпбелл заявлял, что вооруженные силы страны возвращают в Украину своих военных инструкторов.

Канада, ВСУ
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