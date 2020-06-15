Канада возвращает в Украину своих военных инструкторов

Вооруженные силы Канады возвращают в Украину своих военных инструкторов, которые свернули деятельность из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель канадского военного ведомства Ли Кэмпбелл, передает телеканал CBC.
«После переоценки ситуации, в том числе анализа мер по охране здоровья и риска, связанного с COVID-19, было принято решение вернуть 90 инструкторов», — заявил Кэмпбелл.
По его словам, военнослужащие вернутся в Украину в июне. По прибытии в страну они пройдут 14-дневный карантин. После двух недель изоляции инструкторы возобновят обучение украинских военных.
Еще 50 военнослужащих пока что останутся в Канаде. Как заявил Кэмпбэлл, они вернутся к своей миссии в Украине, «как только позволят условия».
Канада отправила своих военных инструкторов в Украину в 2015 году. Всего миссию по обучению украинских военных выполняли около 200 служащих. В начале апреля эта работа была свернута из-за пандемии коронавируса.
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