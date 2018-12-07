Экспорт нефти из США впервые в истории превысил импорт

На прошлой неделе США впервые в новейшей истории стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом свидетельствуют данные министерства энергетики страны, передает «Интерфакс-Украина».
Как говорится в еженедельном отчете Службы энергетической информации Минэнерго США, превышение экспорта нефти и нефтепродуктов — в основном бензина и дизтоплива — над импортом за неделю, завершившуюся 30 ноября, составило 211 тыс баррелей в сутки.
В среднем в течение 2018 года США фиксировали нетто-импорт на уровне более 2 млн б/с, а пик по годовым отчетам превышал 12 млн б/с в 2005 году.
Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что переход к нетто-экспорту углеводородов будет поворотным моментом в формировании «энергетической независимости» США.
Экспорт американской нефти на прошлой неделе достиг рекордных 3,2 млн б/с, по данным EIA.
Возможно, возвращение к чистому экспорту будет недолгим, однако оно подчеркивает значимость «сланцевой революции» в США.
Аналитики отмечают, что увеличение собственной добычи и экспорта США, с одной стороны, снижает значимость ОПЕК для мирового рынка, а с другой — повышает уязвимость американской экономики в случае падения нефтяных цен.
EIA отслеживает еженедельные данные о внешней торговле энергоносителями лишь с 1991 года, ежемесячные — с 1973 года. Однако историки отрасли на основании данных годовых отчетов, в том числе Американского института нефти, подсчитали, что США были нетто-импортером нефти и нефтепродуктов с 1949 года, пишет агентство Bloomberg.
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